Англія

Раніше Енцо Мареска говорив про ризики більше не побачити французького центрбека в цьому сезоні.

Напередодні головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска розповів про те, що центральний захисник його команди Веслі Фофана отримав чергову серйозну травму в своїй кар'єрі, через яку він ризикує більше не зіграти в поточному сезоні.

"На жаль, Фофана вибув на тривалий термін. Ймовірно, до кінця цього сезону. Ситуація після обстеження виявилася гіршою, ніж ми думали спочатку. Вес може пропустити дуже багато", — заявив Мареска.

Утім, як повідомляє видання L'Equipe, найбільш невтішні прогнози італійського фахівця щодо 24-річного француза можуть не справдитися.

За інформацією джерела, Фофана сподівається повернутися на поле вже у цьому сезоні. В Челсі також очікують на відновлення французького центрбека у середині або наприкінці березня і те, що він зможе допомогти команді в заключні місяці кампанії.

Нагадаємо, що це вже далеко не перша серйозна травма для Веслі Фофана, проте в поточному сезоні він частіше з'являвся на полі після операції, провівши 12 матчів в АПЛ та заробивши 6 попереджень.