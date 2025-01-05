Англія

Бельгійський плеймейкер зосереджений на виступах за "містян".

Поточний контракт ключового атакуючого півзахисника Манчестер Сіті Кевіна Де Брюйне спливає влітку 2025 року, через що у пресі неодноразово пов'язували вже 33-річного бельгійця з ймовірним переходом у більш легкий чемпіонат, враховуючи ще й наявність його травм в останні кілька сезонів.

Утім, особисто лідер "містян" не став коментувати свої літні плани на майбутнє, заявивши лише про бажання повернутися на свій світовий рівень.

"Чутки про відхід із Ман Сіті? Мені байдуже на все, про що там говорять. Я просто намагаюся повернутися на свій рівень.

Я відчуваю, що з кожним тижнем мені стає краще. Зараз я вже можу грати 90 хвилин. Це були неприємні кілька місяців через травму, але це, сподіваюся, вже позаду", — цитує слова Кевіна Де Брюйне журналіст Фабріціо Романо.

Нагадаємо, раніше Кевіна Де Брюйне пов'язували з клубами Саудівської Аравії та США, а з останнього стало відомо про готовность турецького Фенербахче запропонувати зірковому бельгійцю "великий" контракт.

У поточному сезоні Де Брюйне провів за Манчестер Сіті 18 матчів, в яких він забив 2 голи та віддав 3 асисти.