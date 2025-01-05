Англійці хочуть підписати талант з Ліги 1.
Хусанов, getty images
05 січня 2025, 17:24
Манчестер Сіті розпочав переговори щодо центрального захисника Ланса Абдукодіра Хусанова. Про це повідомляє Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, Ланс чекає від Манчестер Сіті конкретної пропозиції, оскільки є й інші зацікавлені клуби. Сам футболіст дуже хоче приєднатися до команди Гвардіоли.
Контрактна угода футболіста з клубом розрахована до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 12 млн. євро.
У нинішньому сезоні Абдукодір Хусанов провів за Ланс 16 матчів, у яких відзначився однією результативною передачею.