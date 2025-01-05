Англія

Англійці хочуть підписати талант з Ліги 1.

Манчестер Сіті розпочав переговори щодо центрального захисника Ланса Абдукодіра Хусанова. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, Ланс чекає від Манчестер Сіті конкретної пропозиції, оскільки є й інші зацікавлені клуби. Сам футболіст дуже хоче приєднатися до команди Гвардіоли.