Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 20-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Ліверпуль та Манчестер Юнайтед.

Ліверпуль та Манчестер Юнайтед зіграють у двадцятому турі англійської Прем'єр-ліги на Енфілді.

Арне Слот, після розгрому лондонського Вест Гема (5:0), залучив до стартового складу Конате в центрі оборони.

Рубен Аморім, на тлі поразки від Ньюкасла (0:2), використав із перших хвилин Угарте та Мейну в центрі поля, тоді як Фернандеш повернувся на позицію під нападником.

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, ван Дейк, Конате, Робертсон — Гравенберх, Мак Аллістер — Салах, Джонс, Діас — Гакпо.

Запасні: Келлегер, Ендо, Нуньєс, К’єза, Елліотт, Жота, Цимікас, Кванса, Бредлі.



Манчестер Юнайтед: Онана — Магвайр, де Лігт, Мартінес — Мазрауї, Угарте, Мейну, Далот — Діалло, Фернандеш — Гойлунн.