Англія

Перше досягнення Аморіма в МЮ.

В рамках 20-го туру АПЛ Манчестер Юнайтед на виїзді здобув нічийний результат в результативному матчі з Ліверпулем (2:2).

Таким чином, МЮ вперше з 2018 року зміг забити на Енфілд Роуд. За шість останніх років "червоні дияволи" провели шість виїзних матчів із "червоними", в яких зазнали трьох поразок (0:2, 0:4, 0:7) і тричі зіграли внічию (0:0, 0:0, 2:2).

Наразі Ліверпуль очолює турнірну таблицю АПЛ із 46 очками після 19 зіграних матчів. В свою чергу Манчестер Юнайтед посідає 13-те місце, заробивши 23 пункти після 20 проведений зустрічей.