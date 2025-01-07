Англія

Барселона може й не дочекатись на повернення свого вихованця за таких обставин.

Іспанський захисник Оскар Мінгеса є вихованцем академії каталонської Барселони, однак улітку 2022 року його виступи за "блаугранас" добігли до завершення й розпочалась нова сторінка кар’єри в Сельті з Віго.

Утім, перед початком зимової трансферної кампанії Барса вирішила, що їй не завадить колишній виконавець, однак не встигла розпочати перемовини з футболістом, як на нього вже з’явився більш заможний покупець.

Ідеться про бірмінгемську Астон Віллу, яка виявилась більш рішучою, і вже навела контакти з галісійським колективом та просувається до трансферу футболіста.

Наразі — без конкретики, проте Унаї Емері визначив Мінгесу одним із пріоритетів клубу на ринку цього місяця.

Оскар провів 18 матчів у цьому сезоні, забивши двічі та п’ять разів віддавши гольові передачі.