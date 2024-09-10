Іспанія

25-річний футболіст може повернутися до Каталонії.

Оскар Мінгеса може повернутися в Барселону.

Каталонський клуб шукає гравця, який зможе грати на правому фланзі оборони — зараз на цій позиції виступає центральний захисник Жюль Кунде.

За інформацією Mundo Deportivo, "блауграна" розглядає можливість повернення Мінгеси. 25-річний футболіст привернув інтерес свого колишнього клубу не тільки грою цього сезону, а й своєю універсальністю: він може зіграти на правому фланзі та в центрі оборони, а також на позиції вінгера.

Іспанець безплатно перейшов у Сельту у 2022 році. У Барселони є право зворотного викупу гравця за 9 мільйонів євро.

У поточному сезоні Мінгеса провів 4 матчі в Ла Лізі: на його рахунку 2 голи і 3 асисти.