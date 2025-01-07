Англія

Цього трансферного вікна форвард навряд чи залишиться в Манчестері.

Бразильський нападник Антоні свого часу влітку 2022 року коштував англійському Манчестер Юнайтед 95 млн євро, і найгірше для клубу те, що гравець потім жодним чином не виправдав коштів, які за нього заплатили амстердамському Аяксу.

У підсумку, 24-річний виконавець цього зимового трансферного вікна потрапив до ситуації, коли всі очікують на те, аби він залишив стан "Червоних дияволів".

Претендентів на футболіста при цьому не надто багато — севільський Бетіс висловлював свою зацікавленість, а останнім часом активізувався грецький Олімпіакос.

Однак навіть на Балканському півострові розуміють, що домовитись із Манчестер Юнайтед бодай у питанні виплати зарплатні гравцю під час можливої оренди буде дуже складно.

У цьому сезоні на рахунку Антоні 12 матчів (356 хвилин) та один забитий м’яч.