Іспанія

24-річний бразилець може вирушити до Іспанії.

Вінгер Манчестер Юнайтед Антоні може продовжити кар'єру в іспанській Ла Лізі. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, у послугах 24-річного бразильця зацікавлений Бетіс, який хоче орендувати футболіста.

Головною перешкодою переходу є зарплата гравця, але керівництво "бетікос" хоче вирішити це питання спільно з "червоними дияволами".

Цього сезону Антоні провів 13 матчів, у яких забив один гол. Його чинний контракт розрахований до літа 2027 року.

Після 18 турів Бетіс набрав 25 очок і посідає дев'яте місце в іспанській Ла Лізі.