Центральний захисник Ньюкасл Юнайтед Фабіан Шер може пов'язати майбутнє зі своїм поточним клубом на тлі спливаючого контракту влітку 2025 року.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, "сороки" прагнуть підписати з 33-річним швейцарцем нову угоду та нарощують зусилля у переговорному процесі, щоб досягти своєї мети.

За інформацією джерела, переговорний процес між сторонами продовжує тривати у позитивному руслі, оскільки в Ньюкаслі продовжують розраховувати на Шера.

У поточному сезоні Фабіан Шер провів у футболці "сорок" 20 матчів із урахуванням всіх турнірів, в яких він забив чотири голи та заробив сім попереджень.