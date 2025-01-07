Англія

Поточний контракт досвідченого швейцарця з "сороками" спливає влітку 2025 року.

Центральний захисник Ньюкасл Юнайтед Фабіан Шер може пов'язати майбутнє зі своїм поточним клубом на тлі спливаючого контракту влітку 2025 року.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, "сороки" прагнуть підписати з 33-річним швейцарцем нову угоду та нарощують зусилля у переговорному процесі, щоб досягти своєї мети.

За інформацією джерела, переговорний процес між сторонами продовжує тривати у позитивному руслі, оскільки в Ньюкаслі продовжують розраховувати на Шера.

У поточному сезоні Фабіан Шер провів у футболці "сорок" 20 матчів із урахуванням всіх турнірів, в яких він забив чотири голи та заробив сім попереджень.