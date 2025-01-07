Поточний контракт досвідченого швейцарця з "сороками" спливає влітку 2025 року.
Фабіан Шер, Getty Images
07 січня 2025, 16:57
Центральний захисник Ньюкасл Юнайтед Фабіан Шер може пов'язати майбутнє зі своїм поточним клубом на тлі спливаючого контракту влітку 2025 року.
Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, "сороки" прагнуть підписати з 33-річним швейцарцем нову угоду та нарощують зусилля у переговорному процесі, щоб досягти своєї мети.
За інформацією джерела, переговорний процес між сторонами продовжує тривати у позитивному руслі, оскільки в Ньюкаслі продовжують розраховувати на Шера.
У поточному сезоні Фабіан Шер провів у футболці "сорок" 20 матчів із урахуванням всіх турнірів, в яких він забив чотири голи та заробив сім попереджень.