Англія

Португалець гвінейського походження може повернутися до Серії А, де він раніше виступав за Удінезе.

Напередодні стало відомо про те, що нападник Евертона Бету готовий змінити клубну прописку в це зимове трансферне вікно, оскільки він незадоволений кількістю ігрового часу в англійській команді.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, підписати 26-річного португальця гвінейського походження прагне Торіно, який вже зробив конкретні кроки на шляху до трансферу форварда.

Зазначається, що Бету вже заявив про свою готовность повернутися до італійської Серії А, де до Евертона він виступав за Удінезе.

У цьому сезоні Бету провів за Евертон лише 221 хвилину у 12 матчах АПЛ, в яких він відзначився одним голом. Контракт габаритного форварда з мерсісайдцями спливає влітку 2027 року.