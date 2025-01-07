Англія

Ан-Наср прагне підписати іменитого бразильця.

Опорний півзахисник Манчестер Юнайтед Каземіро отримав конкретну пропозицію з Саудівської Аравії, а саме від Ан-Насра, за який виступає його колишній одноклубник за мадридським Реалом Кріштіану Роналду.

Як повідомляє GiveMeSport, саудівський клуб запропонував 32-річному бразильцю контракт із зарплатою у розмірі 650 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень, що у разі підписання дозволить опорнику МЮ увійти до п'ятірки найбільш високооплачуваних футболістів чемпіонату Саудівської Аравії.

Утім, за інформацією джерела, Ан-Наср хоч і звертався до Каземіро і його представників, але ніяких офіційних переговорів із Манчестер Юнайтед він не вів.

У поточному сезоні Каземіро провів за "червоних дияволів" 22 матчі у всіх турнірах, в яких він забив три голи та заробив три попередження.