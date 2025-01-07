Англія

Стали відомі стартові склади команд для першого півфінального поєдинку Кубку Англійської ліги, у якому зіграють лондонський Арсенал та Ньюкасл.

Лондонський Арсенал та Ньюкасл зіграють перший півфінальний матч Кубка англійської ліги на Емірейтс.

Мікель Артета, після нічиєї проти Брайтона (1:1), залучив до стартового складу Тімбера та Льюїса-Скеллі на флангах оборони, тоді як Едегор зіграє в центрі поля, а Мартінеллі та Гаверц повернуться до атаки.

Едді Гау, на тлі перемоги над лондонським Тоттенгем (2:1), використав із перших хвилин Віллока в центрі поля.

Арсенал: Рая — Тімбер, Саліба, Габріел, Льюїс-Скеллі — Едегор, Парті, Райс — Троссар, Гаверц, Мартінеллі.

Запасні: Портер, Зінченко, Тірні, Ківьор, Калафіорі, Жоржиньо, Меріно, Стерлінг, Жезус.



Ньюкасл: Дубравка — Лівраменто, Ботман, Берн, Голл — Віллок, Тоналі, Жоелінтон — Дж. Мерфі, Ісак, Гордон.

Запасні: Влаходімос, Тріпп’єр, Барнс, Таргетт, Осула, Альмірон, Келлі, Лонгстафф, Майлі.



Гра Арсенал — Ньюкасл почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.