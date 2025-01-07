Англія

Майбутнє єгипетського форварда в Німеччині знаходиться під питанням.

Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Манчестер Сіті близький до підписання форварда франкфуртського Айнтрахта Омара Мармуша за 50 мільйонів фунтів стерлінгів, проте цю інформацію не підтверджують у керівництві "орлів".

За словами спортивного директора "орлів" Маркуса Кроше, Айнтрахт не отримував жодної офіційної пропозиції щодо 25-річного єгиптянина від "містян".

"Жодного зв’язку, жодного дзвінка не було. Взагалі нічого", — цитує слова функціонера "орлів" журналіст Флоріан Плеттенберг.

Цього сезону Омар Мармуш відіграв за Айнтрахт Франкфурт 24 матчі, забив 18 голів та віддав 12 результативних передач.