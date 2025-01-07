Англія

Клуб наполягає на придбанні єгиптянина.

Манчестер Сіті серйозно налаштований на підписанні нападника Айнтрахта і збірної Єгипту Омара Мармуша, повідомляє Telegraph.

За даними джерела, 25-річний футболіст коштуватиме Сіті приблизно 50 мільйонів фунтів стерлінгів.

Раніше стало відомо, що представники "містян" направили пропозицію агенту футболіста, а сам єгиптянин зацікавлений у цьому трансфері і вже провів переговори з англійською стороною.

Цього сезону Омар Мармуш відіграв за Айнтрахт Ф 24 матчі, забив 18 голів та віддав 12 результативних передач.