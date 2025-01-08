Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка англійської ліги, що відбувся 7 січня 2025 року.

Лондонський Арсенал у першому матчі півфіналу Кубка англійської ліги на своєму полі поступився Ньюкаслу (0:2).

Команда Мікеля Артети за ходом гри змарнувала цілу купу нагод відзначитись, навіть з улюблених стандартів, тоді як суперники напрочуд ефективно використали свої шанси на завершення першого та на початку другого таймів.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Арсенал — Ньюкасл у рамках півфіналу Кубка англійської ліги-2024/25:

Арсенал — Ньюкасл 0:2

Голи: Ісак, 37, Гордон, 51

Арсенал: Рая — Тімбер, Саліба, Габріел, Льюїс-Скеллі (Зінченко, 78) — Едегор, Парті (Жоржиньо, 59), Райс — Троссар (Жезус, 59), Гаверц, Мартінеллі.

Ньюкасл: Дубравка — Лівраменто, Ботман, Берн, Голл — Віллок (Келлі, 65), Тоналі, Жоелінтон — Дж. Мерфі (Лонгстафф, 65), Ісак (Барнс, 65), Гордон.

Попередження: Зінченко — Жоелінтон, Гордон, Лівраменто