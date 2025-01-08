Молодий центральний півзахисник лондонського Челсі Чезаре Казадеї може повернутися до Італії, де він був вихованцем міланського Інтера.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, Наполі готує офіційну пропозицію "пенсіонерам" щодо 21-річного італійця, якого неаполітанці прагнуть підписати в статусі повноцінного трансферу.

Зазначається, що особисто головний тренер неаполітанців Антоніо Конте хоче повернути Казадеї до Італії.

У поточному сезоні молодий хавбек провів за Челсі 424 хвилини у шести матчах, в яких він заробив попередження.