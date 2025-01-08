Антоніо Конте прагне повернути молодого хавбека до Італії.
Чезаре Казадеї, Getty Images
08 січня 2025, 13:59
Молодий центральний півзахисник лондонського Челсі Чезаре Казадеї може повернутися до Італії, де він був вихованцем міланського Інтера.
Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, Наполі готує офіційну пропозицію "пенсіонерам" щодо 21-річного італійця, якого неаполітанці прагнуть підписати в статусі повноцінного трансферу.
Зазначається, що особисто головний тренер неаполітанців Антоніо Конте хоче повернути Казадеї до Італії.
У поточному сезоні молодий хавбек провів за Челсі 424 хвилини у шести матчах, в яких він заробив попередження.