Англія

Антоніо Конте прагне повернути молодого хавбека до Італії.

Молодий центральний півзахисник лондонського Челсі Чезаре Казадеї може повернутися до Італії, де він був вихованцем міланського Інтера.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, Наполі готує офіційну пропозицію "пенсіонерам" щодо 21-річного італійця, якого неаполітанці прагнуть підписати в статусі повноцінного трансферу.

Зазначається, що особисто головний тренер неаполітанців Антоніо Конте хоче повернути Казадеї до Італії.

У поточному сезоні молодий хавбек провів за Челсі 424 хвилини у шести матчах, в яких він заробив попередження.