Англія

Найближчими днями турка буде прооперовано.

Нападник Борнмут Енес Унал більше не зможе допомогти своїй команді цього сезону через травму. Про це повідомляє прес-служба клубу.

27-річний турок отримав травму на вчорашньому тренуванні та після медичного обстеження стало відомо, що у нього розрив хрестоподібних зв'язок коліна. Найближчими днями футболіст перенесе операцію.

Зазначимо, що це вже друга подібна травма для Енеса, який уперше отримав її у травні 2023 року – тоді він пропустив близько семи місяців.

У нинішньому сезоні Унал провів 17 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав один асист.