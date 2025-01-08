Англія

На гравця чекає обстеження в медзакладі.

Півзахисник Тоттенгема Родріго Бентанкур упав на газон під час матчу проти Ліверпуля в Кубку англійської ліги.

Після падіння уругвайський гравець не рухався. Медична бригада "шпор" надала йому необхідну допомогу, після чого Бентанкура винесли з поля на ношах і в кисневій масці.

"Ми можемо підтвердити, що Родріго притомний, розмовляє та поїде до лікарні для подальшого обстеження", — йдеться в офіційній заяві Тоттенгема.

У ході поточної кампанії 27-річний опорник взяв участь у 20 матчах всіх турнірів, відзначившись двома голами та одним асистом.

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція поєдинку Тоттенгем — Ліверпуль.