Англія

Футболіста "шпор" винесли з поля на ношах.

Півзахисник Тоттенгема Родріго Бентанкур зазнав серйозної травми у півфінальному матчі Кубка англійської ліги проти Ліверпуля.

Вже на п'ятій хвилині 27-річний уругваєць спробував пробити по м'ячу в падінні головою після кутового, але впав на газон та залишився лежати в нерухомому стані.

Гравці обох команд швидко повідомили медиків про стан футболіста, і матч було призупинено, щоб медична бригада надала йому допомогу.

Після надання медичної допомоги Бентанкура винесли з поля на ношах у кисневій масці.

За непідтвердженою інформацією, у Родріго міг бути інсульт. Проте варто зачекати на офіційну інформацію від клубу.

Цього сезону Бентанкур провів 20 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав один асист.

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Тоттенгем — Ліверпуль.