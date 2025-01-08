Футболіста "шпор" винесли з поля на ношах.
Родріго Бентанкур, Getty Images
08 січня 2025, 22:53
Півзахисник Тоттенгема Родріго Бентанкур зазнав серйозної травми у півфінальному матчі Кубка англійської ліги проти Ліверпуля.
Вже на п'ятій хвилині 27-річний уругваєць спробував пробити по м'ячу в падінні головою після кутового, але впав на газон та залишився лежати в нерухомому стані.
Гравці обох команд швидко повідомили медиків про стан футболіста, і матч було призупинено, щоб медична бригада надала йому допомогу.
Після надання медичної допомоги Бентанкура винесли з поля на ношах у кисневій масці.
За непідтвердженою інформацією, у Родріго міг бути інсульт. Проте варто зачекати на офіційну інформацію від клубу.
Цього сезону Бентанкур провів 20 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав один асист.
На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Тоттенгем — Ліверпуль.