Англієць повертається до роботи.
Поттер, getty images
09 січня 2025, 15:19
Новоспечений головний тренер Вест Гема Грем Поттер розповів, чому вирішив очолити лондонський клуб. Його слова наводить офіційний сайт "молотобойців".
"Причин багато. Це історія, традиції, сімейна атмосфера і неймовірно віддані та пристрасні вболівальники. Тут захоплююча команда і блискуча академія, яка випускає хороших молодих гравців, я хочу з ними познайомитися і попрацювати.
Я не просто так чекав на відповідну пропозицію, я чекав на правильну можливість. Думаю, я зробив правильний вибір", — заявив Поттер.