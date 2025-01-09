Англія

Англієць повертається до роботи.

Новоспечений головний тренер Вест Гема Грем Поттер розповів, чому вирішив очолити лондонський клуб. Його слова наводить офіційний сайт "молотобойців".

"Причин багато. Це історія, традиції, сімейна атмосфера і неймовірно віддані та пристрасні вболівальники. Тут захоплююча команда і блискуча академія, яка випускає хороших молодих гравців, я хочу з ними познайомитися і попрацювати.

Я не просто так чекав на відповідну пропозицію, я чекав на правильну можливість. Думаю, я зробив правильний вибір", — заявив Поттер.