Новоспечений головний тренер Вест Гема Грем Поттер розповів, чому вирішив очолити лондонський клуб. Його слова наводить офіційний сайт "молотобойців".

"Причин багато. Це історія, традиції, сімейна атмосфера і неймовірно віддані та пристрасні вболівальники. Тут захоплююча команда і блискуча академія, яка випускає хороших молодих гравців, я хочу з ними познайомитися і попрацювати. 

Я не просто так чекав на відповідну пропозицію, я чекав на правильну можливість. Думаю, я зробив правильний вибір", — заявив Поттер.
Раніше повідомлялося, що Вест Гем звільнив Лопетегі.