Англія

Іспанець очолив лондонський клуб влітку 2024 року.

Вест Гем на своєму офіційному сайті оголосив про звільнення головного тренера Хулена Лопетегі.

Керівництво "молотобійців" ухвалило рішення достроково розлучитися з 58-річним іспанцем через незадовільні результати.

Разом із Хуленом команду покинули Пабло Санс, Оскар Каро, Хуан Вісенте Пейналдо, Борха де Альба та Еду Рубіо.

Нагадаємо, Лопетегі очолював команду з Лондона з літа 2024 року. Після 20 турів Вест Гем набрав 23 очки і посідає лише 14 місце в АПЛ.

Раніше повідомлялося, що Вест Гем розглядає можливість призначення колишнього наставника Челсі Грема Поттера.