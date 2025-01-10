Манчестер Юнайтед долучився до боротьби за грузинського нападника Наполі Хвічу Кварацхелію. Про це повідомляє L'Équipe.

За інформацією джерела, керівництво МЮ готове запропонувати обміняти Кварацхелію на форварда команди Маркуса Рашфорда з певною доплатою.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2027 року з зарплатнею 1,5 млн. євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 85 млн. євро.

Цього сезону Хвіча Кварацхелія відіграв за Наполі 19 матчів, забив п'ять голів та віддав три результативні передачі.