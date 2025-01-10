Англія

Чергова для центрфорварда індивідуальна нагорода.

Норвезька футбольна асоціація (NFF) на своєму офіційному сайті оголосила, що центральний нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд отримав звання найкращого гравця країни за підсумками 2024-го.

Минулого року 24-річний норвежець побив рекорд за кількістю голів за свою національну команду. Також Голанд став найкращим бомбардиром АПЛ, допомігши Манчестер Сіті вчетверте поспіль виграти турнір.

Індивідуальну нагороду від NFF Голанд отримав вп'яте поспіль.

Найкращою норвезькою футболісткою в 2024 році стала представниця Барселони Кароліне Грем-Гансен (вдруге поспіль і вп'яте загалом).