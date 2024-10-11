Ліга націй

24-річний нападник обігнав Йоргена Юве.

Збірна Норвегії у матчі третього туру групової стадії Ліги націй на своєму полі впевнено розібралася зі Словенією (3:0).

У цьому матчі оформленим дублем відзначився форвард Ерлінг Голанд, для якого це були 33 та 34 голи у футболці національної команди.

Таким чином, Голанд став найкращим бомбардиром в історії норвезької збірної, обігнавши Йоргена Юве, який за 45 матчів забив 33 м'ячі в період із 1928 по 1937 роки.

Голанд дебютував у складі збірної у вересні 2019 року і з того часу провів 36 поєдинків.

У наступному турі Ліги націй Норвегія зіграє проти Австрії – гра відбудеться 13 жовтня.