Англія

Норвежець вдруге поспіль виграв престижну нагороду.

Сезон-2023/24 в англійській Прем'єр-лізі завершено. Чемпіоном став Манчестер Сіті, який здолав у 38-му турі Вест Гем і, таким чином, випередив Арсенал на два очки в турнірній таблиці.

Найкращим бомбардиром сезону став Ерлінг Голанд із Манчестер Сіті. На його рахунку 27 голів.

На другому місці розташувався колишній гравець "містян" Коул Палмер (Челсі) із 22 голами.

Замикає трійку Александер Ісак (Ньюкасл) з 21 голом.

Таким чином, Ерлінг Голанд другий рік поспіль став найкращим бомбардиром АПЛ.