Англія

Керманич Челсі висловився щодо майбутнього двох гравців своєї команди.

У рамках 1/32 фіналу Кубка Англії лондонський Челсі у суботу, 11 січня, зустрінеться з Моркамом із четвертого дивізіону країни.

Напередодні цього протистояння головний тренер "пенсіонерів" Енцо Мареска розповів щодо можливої ротації на найближчий матч, водночас розкривши інформацію щодо майбутнього лівого захисника Бена Чілвелла та молодого хавбека Чезаре Казадеї.

"Чілвелл, ймовірно, збирається піти з команди, тому краще не використовувати його задля уникнення травми. План полягає в тому, щоб не використовувати його.

Казадеї також не буде в складі – у нього аналогічна ситуація, як і в Чілвелла. Наразі найкраще не дозволяти йому грати, якщо є можливість, що він піде", — цитує слова Марески Sky Sports.

Раніше повідомлялося, що Наполі готує офіційну пропозицію Челсі щодо Чезаре Казадеї. Бена Чілвелла, у свою чергу, пов'язували з туринським Ювентусом.