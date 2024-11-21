Італія

Ще на одного англійця в Серії A може стати більше.

Англійський фланговий захисник лондонського Челсі Бен Чілвелл, після початку роботи Енцо Марески на посаді головного тренера "синіх", утратив будь-які сподівання на потрапляння до основного складу.

І оскільки 27-річний виконавець із кожним днем точно не молодшає, під час прийдешнього зимового трансферного вікна йому критично необхідно знайти для себе нове місце роботи.

Допомогти з цим може туринський Ювентус, якому потрібні захисники після важких травм хрестоподібних зв’язок у Хуана Кабаля та Бремера, які вилетіли до завершення сезону.

Однак після витратної трансферної кампанії влітку "Стара Синьйора" не розраховує на великі видати цієї зими, тому може запропонувати лише оренду до завершення сезону.

Загалом Ювентус готовий витратити на цю позику не більше 5 млн євро, тож частину зарплатні футболіста проситиме виплачувати саме в його нинішнього клубу.

Чілвелл у поточному сезоні провів на полі 45 хвилин у кубковій грі.