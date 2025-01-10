Бірмінгемці запропонували "джмелям" близько 25 млн євро.
Доніелл Мален, Getty Images
10 січня 2025, 22:22
Нападник дортмундської Боруссії Доніелл Мален продовжує бути трансферною ціллю бірмінгемської Астон Вілли.
Як повідомляє журналіст Sky Sports Патрік Бергер, клуб АПЛ зробив покращену пропозицію "джмелям" щодо 25-річного нідерландця у розмірі близько 25 мільйонів євро — перший офіційний бід Астон Вілли складав 18 млн євро плюс бонуси.
Зазначається, що в Дортмунді все ще прагнуть отримати 30 мільйонів євро за Малена, з яким у Боруссії діє контракт до 30 червня 2026 року.
Цього сезону Доніелл Мален відіграв за Боруссію Дортмунд 20 матчів, забив п'ять голів та віддав одну результативну передачу.