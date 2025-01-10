Англія

Бірмінгемці запропонували "джмелям" близько 25 млн євро.

Нападник дортмундської Боруссії Доніелл Мален продовжує бути трансферною ціллю бірмінгемської Астон Вілли.

Як повідомляє журналіст Sky Sports Патрік Бергер, клуб АПЛ зробив покращену пропозицію "джмелям" щодо 25-річного нідерландця у розмірі близько 25 мільйонів євро — перший офіційний бід Астон Вілли складав 18 млн євро плюс бонуси.

Зазначається, що в Дортмунді все ще прагнуть отримати 30 мільйонів євро за Малена, з яким у Боруссії діє контракт до 30 червня 2026 року.

Цього сезону Доніелл Мален відіграв за Боруссію Дортмунд 20 матчів, забив п'ять голів та віддав одну результативну передачу.