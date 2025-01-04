Німеччина

"Джмелі" оцінюють свого гравця в 30 мільйонів євро.

Напередодні стало відомо про те, що Астон Вілла розпочала офіційні переговори з дортмундською Боруссією щодо підписання нападника Доніелла Малена на постійній основі.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, німецький клуб хоче заробити на продажі 25-річного нідерландця 30 мільйонів євро.

Утім, поточна оцінка бірмінгемців нижча за очікування "джмелів", оскільки остання пропозиція Астон Вілли складала 18 мільйонів євро плюс бонуси.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2026 року. Цього сезону Доніелл Мален відіграв за Боруссію Дортмунд 20 матчів, забив п'ять голів та віддав одну результативну передачу.