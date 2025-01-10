Англія

"Іриски" визначилися з наступником Шона Дайча на посаді головного тренера команди.

Девід Моєс прощається з Гудісон Парк у травні 2013 року, Getty Images

Девід Моєс прощається з Гудісон Парк у травні 2013 року, Getty Images

Іменитий фахівець Девід Моєс повернеться до тренерської роботи, щоб удруге в своїй кар'єрі очолити Евертон, в якому він працював у період 2002 по 2013 рік перед своїм невдалим досвідом у Манчестер Юнайтед.

Як повідомляє The Athletic, компанія The Friedkin Group (TFG), яка напередодні офіційно стала новим власником "ірисок", із самого початку визначила шотландського спеціаліста в якості головної кандидатури на те, що замінити нещодавно звільненого Шона Дайча.

За інформацією джерела, переговори між TFG і Моєсом швидко просувалися, і оголошення про його повернення на Гудісон Парк очікується протягом наступних 24 годин.

Родина Фрідкінів вважає, що Девід Моєс відповідає необхідному статусу і має авторитет для того, щоб бути керманичем Евертона. Також у керівництві хочу, щоб 61-річний шотландець заклав основи для їхніх довгострокових амбіцій, що відобразиться на тривалості його контракту.

Нагадаємо, що Девід Моєс очолював Евертон із 2002 до 2013 року, після чого працював у Манчестер Юнайтед, Реал Сосьєдаді, Сандерленді і Вест Гемі. Посаду головного тренера "молотобійців" іменитий наставник залишив після завершення минулого сезону через прагнення босі клубу стилістичної змінити футболу команди з акцентом на атаку.