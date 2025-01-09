Англія

Команда Віталія Миколенка залишилася без головного тренера.

Евертон за кілька годин до матчу Кубку Англії відправив у відставку головного тренера Шона Дайча.

Разом з 53-річним англійцем "ірисок" залишили Аян Воун, Стів Стоун, Марк Говард та Біллі Мерсер.

До призначення нового головного тренера командою керуватимуть тренер молодіжного складу Лейтон Бейнс та капітан Шеймус Коулман.

Нагадаємо, Дайч очолював Евертон з січня 2023 року. Під його керівництвом "іриски" провели 83 матчі — 26 перемог, 24 нічиї та 33 поразки.

Після 19 турів Евертон посідає лише 16 місце у турнірній таблиці АПЛ.

Додамо, що сьогодні Евертон, у якому виступає українець Віталій Миколенко, проведе матч 1/32 Кубку Англії проти Пітерсборо. Гра розпочнеться о 21:45 за Києвом.