Англія

Перемовини добігають до завершення.

Англійський Евертон розпочав для себе черговий футбольний уїкенд з оголошення про підписання контракту з новим/старим головним тренером — шотландцем Девідом Моєсом.

Однак для боротьби за виживання в АПЛ цього "ірискам" явно недостатньо, тож найближчим часом вони будуть активними на зимовому трансферному ринку.

Зокрема, і в питанні підписання ганського нападника французького Ліона Ернеста Нуама, якого "ткачі" долучили до переліку футболістів, із якими їм було б бажано розлучитись найближчим часом.

Повідомляється, що Евертон наразі завершує трансфер 21-річного виконавця та виграв конкуренцію в лондонського Фулгема та Ноттінгем Форест за право його підписання.

Цікаво, що довкола можливого переходу Нуама до "дачників" минулого літа є цікава історія, коли трансфер зірвався в момент проходження гравцем медичного огляду, коли той, відповідно до свідчень очевидців, втік прямо посеред процедури в сльозах, бо хотів залишитись у Ліоні.

Форвард у цьому сезоні відіграв 16 матчів, забив один гол та віддав один гольовий пас.

Його трансфер із попередньою орендою з бельгійського РВДМ коштував Ліону минулого літа 28,5 млн євро.