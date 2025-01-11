Перемовини добігають до завершення.
Ернест Нуама, Getty Images
11 січня 2025, 14:12
Англійський Евертон розпочав для себе черговий футбольний уїкенд з оголошення про підписання контракту з новим/старим головним тренером — шотландцем Девідом Моєсом.
Однак для боротьби за виживання в АПЛ цього "ірискам" явно недостатньо, тож найближчим часом вони будуть активними на зимовому трансферному ринку.
Зокрема, і в питанні підписання ганського нападника французького Ліона Ернеста Нуама, якого "ткачі" долучили до переліку футболістів, із якими їм було б бажано розлучитись найближчим часом.
Повідомляється, що Евертон наразі завершує трансфер 21-річного виконавця та виграв конкуренцію в лондонського Фулгема та Ноттінгем Форест за право його підписання.
Цікаво, що довкола можливого переходу Нуама до "дачників" минулого літа є цікава історія, коли трансфер зірвався в момент проходження гравцем медичного огляду, коли той, відповідно до свідчень очевидців, втік прямо посеред процедури в сльозах, бо хотів залишитись у Ліоні.
Форвард у цьому сезоні відіграв 16 матчів, забив один гол та віддав один гольовий пас.
Його трансфер із попередньою орендою з бельгійського РВДМ коштував Ліону минулого літа 28,5 млн євро.