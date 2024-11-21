Франція

Антоні Лопеш, Вілфрід Заха та Саїд Бенрахма можуть залишити табір "ткачів" узимку.

Напередодні стало відомо про те, що Ліон покине елітний дивізіон Франції незалежно від результатів цього сезону, якщо не зможе вирішити проблеми з фінансуванням, через що взимку має відбутися розпродаж лідерів.

Як повідомляє L'Équipe, у зимове трансферне вікно керівництво "ткачів" готове попрощатися з Антоні Лопешем, Вілфрідом Заха, Гіфтом Орбаном, Саїдом Бенрахмою, Ернестом Нуама, Максансом Какере та, можливо, Саелем Кумбедi.

У той же час зазначається, що Ліон не бажає відпускати своїх головних талантів в особі 21-річного Раяна Шеркі та 19-річного Маліка Фофана.

Раніше повідомлялося, що Ліону потрібно заробити взимку 90 мільйонів євро, щоб вирішити складну фінансову ситуацію.