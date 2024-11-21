Антоні Лопеш, Вілфрід Заха та Саїд Бенрахма можуть залишити табір "ткачів" узимку.
Вілфрід Заха, Getty Images
21 листопада 2024, 16:48
Напередодні стало відомо про те, що Ліон покине елітний дивізіон Франції незалежно від результатів цього сезону, якщо не зможе вирішити проблеми з фінансуванням, через що взимку має відбутися розпродаж лідерів.
Як повідомляє L'Équipe, у зимове трансферне вікно керівництво "ткачів" готове попрощатися з Антоні Лопешем, Вілфрідом Заха, Гіфтом Орбаном, Саїдом Бенрахмою, Ернестом Нуама, Максансом Какере та, можливо, Саелем Кумбедi.
У той же час зазначається, що Ліон не бажає відпускати своїх головних талантів в особі 21-річного Раяна Шеркі та 19-річного Маліка Фофана.
Раніше повідомлялося, що Ліону потрібно заробити взимку 90 мільйонів євро, щоб вирішити складну фінансову ситуацію.