Англія

"Містяни" розгромили Солфорд Сіті з рахунком 8:0 у Кубку Англії.

Манчестер Сіті вперше з середини осені виграв три матчі поспіль.

Команда Пепа Гвардіоли сьогодні розгромила Солфорд Сіті (8:0) у Кубку Англії. Перед цим були обіграні Вест Гем (4:1) і Лестер (2:0).

Серії з як мінімум трьох перемог у "містян" не було з жовтня. Тоді з 1-го по 26-те вони виграли п'ять разів поспіль, після чого зазнали стільки ж поразок поспіль.

Зазначимо, що 14 січня Ман Сіті зустрінеться з Брентфордом в АПЛ.