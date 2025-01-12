17-річний Дієго Леон приєднається до Юнайтед вже у липні 2025 року.
Дієго Леон, колаж Фабріціо Романо
12 січня 2025, 12:22
Юний лівий захисник Дієго Леон, який виступає за Серро Портеньйо із найвищого дивізіону Парагваю, знаходиться за крок від початку свого європейського етапу кар'єри на тлі існуючої повної домовленості з Манчестер Юнайтед.
Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 17-річний парагваєць вже прибув до Манчестера для проходження медогляду в новому клубі, до якого він має приєднатися не цієї зими, а вже влітку 2025 року.
За інформацією джерела, Манчестер Юнайтед заплатить за Леона гарантовані 4 мільйонів євро, 1 млн євро передбачено в якості легкодосяжних бонусів, а ще 3,5 млн євро Серро Портеньйо може отримати в якості прописаних "складних" бонусів в угоді.
Всього Дієго Леон провів у футболці Серро Портеньйо 19 матчів, в яких він забив 2 голи. Раніше до парагвайського фулбека приписували зацікавленість збоку Арсеналу та Манчестер Сіті.