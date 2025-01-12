Англія

17-річний Дієго Леон приєднається до Юнайтед вже у липні 2025 року.

Юний лівий захисник Дієго Леон, який виступає за Серро Портеньйо із найвищого дивізіону Парагваю, знаходиться за крок від початку свого європейського етапу кар'єри на тлі існуючої повної домовленості з Манчестер Юнайтед.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 17-річний парагваєць вже прибув до Манчестера для проходження медогляду в новому клубі, до якого він має приєднатися не цієї зими, а вже влітку 2025 року.

За інформацією джерела, Манчестер Юнайтед заплатить за Леона гарантовані 4 мільйонів євро, 1 млн євро передбачено в якості легкодосяжних бонусів, а ще 3,5 млн євро Серро Портеньйо може отримати в якості прописаних "складних" бонусів в угоді.

Всього Дієго Леон провів у футболці Серро Портеньйо 19 матчів, в яких він забив 2 голи. Раніше до парагвайського фулбека приписували зацікавленість збоку Арсеналу та Манчестер Сіті.