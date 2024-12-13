Англія

"Червоні дияволи" виграли конкуренцію в інших клубів.

Захисник Серро Портеньо Дієго Леон наступного літа стане гравцем Манчестер Юнайтед. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, клуби погодили трансфер 17-річного парагвайця, який обійдеться "червоним дияволам" у чотири мільйони доларів плюс один мільйон у якості бонусів.

Також зазначається, що Серро зможе отримати до 3,5 млн євро за майбутній перепродаж гравця.

Дієго приєднатися до МЮ влітку наступного року. Нинішнього сезону він провів 19 матчів та забив два голи.