Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1/32 фіналу Кубку Англії, у якому зіграють лондонський Арсенал та Манчестер Юнайтед.
Андре Онана, Getty Images
12 січня 2025, 16:11
Лондонський Арсенал та Манчестер Юнайтед зіграють на Емірейтс у рамках 1/32 фіналу Кубка Англії.
Мікель Артета, після поразки в Кубку ліги від Ньюкасла (0:2), залучив до стартового складу Жоржиньо в центрі поля, тоді як Жезус розташується праворуч в атаці. Олександр Зінченко знову на лаві для запасних.
Рубен Аморім, на тлі нічиєї проти Ліверпуля (2:2), використав із перших хвилин Баїндира в рамці воріт, тоді як Гарначо зіграє ліворуч в атаці.
Арсенал: Рая — Тімбер, Саліба, Габріел, Льюїс-Скеллі — Едегор, Жоржиньо, Меріно — Жезус, Гаверц, Мартінеллі.
Запасні: Нету, Зінченко, Тірні, Ківьор, Райс, Парті, Стерлінг, Троссар, Батлер-Оєдеджі.
Манчестер Юнайтед: Баїндир — Магвайр, де Лігт, Мартінес — Мазрауї, Угарте, Мейну, Далот — Фернандеш, Гарначо — Гойлунн.
Запасні: Онана, Маласія, Йоро, Діалло, Каземіро, Кольєр, Еріксен, Антоні, Зіркзе.
Гра Арсенал — Манчестер Юнайтед почнеться о 17:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.