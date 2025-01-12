Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1/32 фіналу Кубку Англії, у якому зіграють лондонський Арсенал та Манчестер Юнайтед.

Лондонський Арсенал та Манчестер Юнайтед зіграють на Емірейтс у рамках 1/32 фіналу Кубка Англії.

Мікель Артета, після поразки в Кубку ліги від Ньюкасла (0:2), залучив до стартового складу Жоржиньо в центрі поля, тоді як Жезус розташується праворуч в атаці. Олександр Зінченко знову на лаві для запасних.

Рубен Аморім, на тлі нічиєї проти Ліверпуля (2:2), використав із перших хвилин Баїндира в рамці воріт, тоді як Гарначо зіграє ліворуч в атаці.

Арсенал: Рая — Тімбер, Саліба, Габріел, Льюїс-Скеллі — Едегор, Жоржиньо, Меріно — Жезус, Гаверц, Мартінеллі.

Запасні: Нету, Зінченко, Тірні, Ківьор, Райс, Парті, Стерлінг, Троссар, Батлер-Оєдеджі.



Манчестер Юнайтед: Баїндир — Магвайр, де Лігт, Мартінес — Мазрауї, Угарте, Мейну, Далот — Фернандеш, Гарначо — Гойлунн.

Запасні: Онана, Маласія, Йоро, Діалло, Каземіро, Кольєр, Еріксен, Антоні, Зіркзе.



Гра Арсенал — Манчестер Юнайтед почнеться о 17:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.