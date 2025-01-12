Англія

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку, що відбувся 12 січня 2025 року.

Манчестер Юнайтед у серії пенальті вибив Арсенал із Кубка Англії.

Основний та додатковий час зустрічі на Емірейтс завершились унічию — 1:1, тоді як команда Рубена Аморіма понад годину грала в меншості.

Огляд матчу:

Арсенал — Манчестер Юнайтед 1:1 (3:5 – пен.)

Голи: Габріель, 63 — Фернандеш, 52

На 72-й хвилині Мартін Едегор (Арсенал) не забив пенальті (воротар).

Арсенал: Рая — Тімбер (Парті, 100), Саліба, Габріел, Льюїс-Скеллі (Троссар, 91) — Едегор, Жоржиньо (Тірні, 114), Райс (Меріно, 73) — Жезус (Стерлінг, 40), Гаверц, Мартінеллі.



Манчестер Юнайтед: Баїндир — Магвайр (Йоро, 104), де Лігт, Мартінес — Мазрауї, Угарте (Маласія, 91), Мейну (Кольєр, 80), Далот — Фернандеш, Гарначо (Діалло, 80) — Гойлунн (Зіркзе, 81).



Попередження: Габріел — Мартінес, Фернандеш, Далот, Угарте, Магвайр



На 61-й хвилині був вилучений Діогу Далот (Манчестер Юнайтед) (друге попередження).