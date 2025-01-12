Англія

Манчестер Юнайтед у серії пенальті вибив Арсенал із Кубка Англії

Основний та додатковий час зустрічі на Емірейтс завершились унічию — 1:1, тоді як команда Рубена Аморіма понад годину грала в меншості.

Арсенал — Манчестер Юнайтед, Getty Images