Англія

Коментар іспанського наставника лондонської команди.

Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета прокоментував травму нападника команди Габріеля Жезуса. Нагадаємо, наприкінці першого тайму кубкового матчу з Манчестер Юнайтед Жезус отримав травму після зіткнення з Бруну Фернандешем.

"Я дуже переживаю, ось що я зараз відчуваю. Його довелося забирати на ношах. Він тримався за коліно, все виглядає не дуже добре", — наводить слова Артети журналіст Фабріціо Романо.

Нагадаємо, гра 1/32 фіналу Кубка Англії завершилася перемогою Манчестер Юнайтед над Арсеналом у серії пенальті (1:1, 5:3 — по пен.).

У поточному сезоні Жезус провів 27 матчів у всіх турнірах, забив сім м'ячів і став автором двох результативних передач.