Англія

Потужна серія "містян".

Манчестер Сіті вперше з минулого року виграв три матчі поспіль.

Команда Пепа Гвардіоли напередодні розгромила Солфорд Сіті (8:0) у Кубку Англії. Перед цим були обіграні Вест Гем (4:1) і Лестер (2:0) в рамках АПЛ.

Серії з щонайменше трьох перемог у "містян" не було з жовтня. Тоді з 1-го по 26-те жовтня вони виграли п'ять разів поспіль, після чого зазнали стільки ж поспіль поразок.

Наступний свій матч Ман Сіті проведе проти Брентфорда в АПЛ. Гра відбудеться 14-го січня.