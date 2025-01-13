Англія

Німцям доведеться платити чималі гроші.

Португальський фланговий захисник Ренату Вейга долучився до складу лондонського Челсі влітку минулого року в якості трансферу за 14 млн євро із швейцарського Базеля.

Утім, 21-річний виконавець зумів потрапити лише до так званого "другого складу" команди Енцо Марески та брав участь у якості гравця стартового складу, переважно, у кубкових турнірах та Лізі конференцій УЄФА.

При цьому португальця переважно використовували саме зліва в захисті та навіть у опорній зоні, що особисто футболісту виявилось не до вподоби — Вейга хоче переорієнтуватись на роль центрального захисника й саме таким чином продовжувати кар’єру.

У Челсі задовольнити це прохання наразі не в змозі, тому клуб пішов на поступки на користь власному гравцю й запропонував йому змінити команду вже під час поточного трансферного вікна.

Дортмундська Боруссія при цьому доволі швидко зорієнтувалась та вже домовилась із футболістом про перехід.

Але "джмелі" наразі готові запропонувати тільки оренду з правом викупу, тоді як у Челсі є лише дві умови з цього приводу — 30 млн євро та виключно миттєвий трансфер.

У цьому сезоні на рахунку Вейги 18 матчів, два голи та одна гольова передача.