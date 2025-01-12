Німеччина

21-річний португалець може продовжити кар'єру в Бундеслізі.

Ренату Вейга може перейти в Боруссію Дортмунд.

Німецький клуб досяг повної усної угоди з 21-річним португальським півзахисником, пише журналіст Флоріан Плеттенберг.

Вейга зацікавлений у переході в Боруссію. Дортмундці ведуть переговори з Челсі про оренду з опцією викупу.

У поточному сезоні АПЛ Вейга зіграв 7 матчів і результативними діями не відзначився. Ренату приєднався до лондонців минулого літа, перейшовши з Базеля за 14 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Челсі може заробити на продажу півзахисника Емполі.