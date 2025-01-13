Англія

Іспанець відзначив талановитого англійця.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола висловився про вундеркінда "містян" Джеймса Макейті. Його слова наводить BBC.

"Я так радий за нього, він особливий гравець. Забити хет-трик не так-то просто. Він почав трохи нерівно, але потім у нього з'явилося неймовірне відчуття перед воротами. У нього правильний темп, він змінив ритм, щоб забити.

Звичайно, Макейті може грати краще. Він забив три голи, але він може виступати краще. Перший тайм був не найкращим для нього, але його робоча етика, його самовладання та ритм... він особливий гравець.

Він довгий час був у "Сіті", вболівав за "Сіті" і є одним із найбільших талантів в академії з покоління Джейдона Санчо, Коула Палмера, Моргана Роджерса і Ліама Делапа. Він грав із цими хлопцями і був їхнім капітаном. Я дуже, дуже радий, що він тут, із нами", — заявив Пеп.

Нагадаємо, у матчі Кубка Англії з Солфорд Сіті (8:0), Макейті відзначився трьома забитими голами.