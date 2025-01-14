Англія

Французький нападник не отримує вдосталь ігрового часу у таборі "пенсіонерів".

Нападник лондонського Челсі Крістофер Нкунку у зимове трансферне вікно може повернутися до німецької Бундесліги, де він виступав за РБ Лейпциг до свого переїзду на Стемфорд Брідж влітку 2023 року.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 27-річний француз погодився перейти до мюнхенської Баварії, від якої він отримав пропозицію.

Нкунку дав "зелено світло" на трансфер, якщо клубам вдастся домовитися, оскільки він прагне отримувати більше ігрового часу. Умови особистого контракту не є проблемою для жодної зі сторін.

Нагадується, що Баварія і Челсі вже розпочали переговори щодо переходу французького універсального нападника минулого тижня.

У поточному сезоні Крістофер Нкунку провів за Челсі 28 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 13 голів та віддав 4 результативні передачі. Його контракт із "пенсіонерами" спливає влітку 2029 року.