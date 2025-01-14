Англія

Завершилися два поєдинки чергового туру чемпіонату Англії.

У рамках 21-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 відбулися два матчі: Брентфорд приймав Манчестер Сіті, тоді як Фулгем гостював у Вест Гем Юнайтед.

Дубль Філа Фодена не допоміг Манчестер Сіті здолати Брентфорд, якому вдалося нівелювати перевагу "містян" ближче до завершення поєдинку.

Брентфорд — Манчестер Сіті 2:2

Голи: Вісса, 82, Нергор, 90+2 — Фоден, 66, 78

Брентфорд: Флеккен — Роерслев (Генрі, 88), Коллінз, ван ден Берг, Льюїс-Поттер — Нергор, Єнсен (Шаде, 68), Янельт (Ярмолюк, 79) — Мбемо, Вісса, Дамсгор

Манчестер Сіті: Ортега — Аканджі, Аке, Гвардіол — Ковачич (Гюндоган, 76), Нунеш — Фоден (Макейті, 87), Де Брюйне, Сілва, Савіньйо — Голанд

Вест Гем вийшов переможцем із результативного матчу проти Фулгема. Перші три очки для "молотобійців" під керівництвом Грема Поттера.

Вест Гем — Фулгем 3:2

Голи: Солер, 31, Соучек, 33, Пакета, 67 — Івобі, 51, 78

Вест Гем: Фабіанські — Ван-Біссака, Мавропанос, Кілман, Палмьєрі (Крессвелл, 81) — Соучек, Альварес — Кудус, Солер (Ірвінг, 72), Родрігес (Скарлз, 81) — Пакета

Фулгем: Лено — Лукич, Андерсен, Бессі — Кастань, Перейра (Керні, 68), Івобі (Муніз, 85), Робінсон — Вілсон (Кінг, 85), Хіменес, Сміт-Роу (Траоре, 68)

Попередження: Пакета, Соучек, Ван-Біссака — Кастань, Лукич