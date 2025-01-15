Англія

Гравець навіть за основну команду ще не встиг зіграти.

Шотландський центральний нападник Деніел Каммінгс є багатообіцяючим продуктом академії Селтіка й поступово наближається до боротьби за місце в складі основної команди.

"Кельти" прагнуть оновити угоду власного 18-річного вихованця та поступово наближати його до виступів на "дорослому" рівні, проте може статись так, що футболіст повноцінно так і не зіграє за рідний клуб у цьому віці.

Контракт Каммінгса завершується вже цього літа, проте за ним уже прийшли два клуби з англійської Прем’єр-ліги — лондонський Вест Гем та Брайтон, які наполягають на миттєвому трансфері.

Річ у тім, що в юнака видатна статистика в цьому сезоні у його віковій групі — 24 матчі та 24 забитих м’ячі.