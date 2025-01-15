Англія

Чемпіонські медалі також присутні в його колекції.

Ганський фланговий півзахисник Джеффрі Шлупп народився в Гамбурзі, проте всю свою професійну кар’єру провів у Англії, почавши з академії Лестера.

У складі "лисиць" футболіст у підсумку й здобув свою найбільшу перемогу на клубному рівні — виграв титул Прем’єр-ліги-2015/16.

Після цього взимку 2017 року нині вже 32 річний виконавець перебрався до лондонського Крістал Пелес, де продовжує перебувати й станом на сьогодні.

Однак його контракт завершується вже цього літа, тож наразі гравець повністю відкритий для нових пропозицій.

І вони мають місце — американський Сан-Дієго домовляється з Шлуппом про трансфер уже цієї зими перед початком нової кампанії МЛС.

Джеффрі в цьому сезоні провів 15 матчів (172 хвилини).