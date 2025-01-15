Англія

25-річний швед відзначився у восьмому матчі поспіль АПЛ.

В даний час проходить матч 21 туру англійської Прем'єр-ліги, в якому Ньюкасл зустрічається з Вулвергемптоном.

У цьому матчі результативним ударом відзначився Александер Ісак, який відкрив рахунок на 34 хвилині.

За інформацією OptaJoe, для 25-річного шведа це був восьмий матч поспіль у чемпіонаті Англії, в якому він відзначився голом.

Таким чином, Ісак повторив досягнення Джеймі Варді, Руда ван Ністерлоя та Даніела Старріджа.

Цього сезону Ісак провів 23 матчі, в яких забив 16 голів та віддав чотири гольові передачі.